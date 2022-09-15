Правительство РФ дополнительно выделит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство выделит дополнительно более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Сегодня (15 сентября) направим дополнительные средства – более 56 млрд рублей", – сообщил Мишустин.

Он добавил, что правительство РФ продолжает предпринимать системные меры поддержки льготных ипотечных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых.

Ранее Владимир Путин поручил продлить до 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Президент отметил, что программа продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Поручение положительно оценят жители Дальневосточного федерального округа, добавил Путин.

Ранее Минфин РФ предложил продлить до конца 2023 года программу семейной ипотеки по ставке 6%.

Согласно пояснительной записке, реализация положений позволит семьям с детьми получить ипотеку по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года.