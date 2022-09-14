Доля ипотечных сделок на вторичном рынке в Москве достигла почти 60%

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Доля ипотечных сделок на рынке вторичной жилой недвижимости Москвы по итогам августа текущего года увеличилась до 58%. Об этом со ссылкой на данные компании "Миэль" сообщает "Интерфакс". Отмечается, что в июле 2022 года этот показатель составлял 47%.
Также сообщается, что средняя сумма ипотечного кредита на покупку квартиры в столице в последний месяц лета составила 7,6 миллиона рублей, минимальная – 1,5 миллиона рублей, максимальная – 31 миллион рублей.
По данным компании, первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку в Москве в августе в среднем составил 5 миллионов рублей, минимальный – 700 тысяч рублей.
Средняя стоимость ипотечной квартиры составила 12,4 миллиона рублей. Самый бюджетный объект недвижимости, который был приобретен с помощью ипотечного кредита, стоил 3,9 миллиона рублей, самый дорогой – 62,5 миллиона рублей.
Что касается ставок, то в августе этот показатель находился на уровне 10,5%, в июле он составил 11,2%. Эксперты считают, что ближайшее решение Центробанка по ключевой ставке может придать дополнительную динамику ее дальнейшему падению.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на регионы Сибири. Как отмечал депутат ГД Александр Дроздов, в этом вопросе необходимо ориентироваться на результаты программы по развитию Дальнего Востока.
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