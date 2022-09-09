В ГД предложили ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Владимир Новиков

Необходимо освободить собственников квартиры от НДФЛ при сдаче жилья иногородним студентам. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минфина Антону Силуанову, передает RT.

Власов пояснил, что иногородние студенты сталкиваются с проблемой поиска жилья, так как в общежитиях от вуза не всегда находятся свободные места. При этом многие собственники не торопятся сдавать квартиру молодым людям, предпочитая работающих граждан со стабильным доходом.

Собственник, который сдает квартиру, должен уплатить 13% налога с дохода.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы – освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что для выгодной сдачи жилья нужно определить целевую аудиторию и объем финансовых вложений для повышения ликвидности квартиры. Так, для аккуратных, ответственных и платежеспособных квартирантов необходимо сделать скромный ремонт и привести жилье в порядок. В частности, нужно не только поклеить светлые обои и уложить ламинат, но и купить приличную мебель и современный текстиль.



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