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Общество

12:20

Названы районы Москвы и Петербурга, где легче всего снять квартиру с питомцами

обществонедвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего квартир, куда можно заехать с питомцами, находится в столичном районе Северное Орехово-Борисово и петербургском районе Муниципальный округ № 72. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Аренды", передает "Газета.ру".

В общей сложности против питомцев не выступают 35% собственников. Вместе с тем доля квартир с отметкой "можно с животными" в Котловке приравнивается к 59,4%, в Крылатском – 58,6%, в Косино-Ухтомском – 57%, Перове – 55,1%. Чаще всего жильцы с питомцами заселялись в Ясеневе, Фили-Давыдкове, Алексеевском районе и Северном Тушине.

В Санкт-Петербурге же чаще всего предлагали квартиры без ограничений в Сосновом, Муниципальном округе № 21, Парнасе и Лиговке-Ямской. Арендаторы же заселялись в Смольнинском и Правобережном округах, на Комендантском аэродроме, в Муниципальном округе № 75 и в Финляндском округе.

При этом 58% квартирантов живут с котом или кошкой, а 30% – с собаками. Некоторые в качестве питомцев выбирают декоративных крыс, попугаев, кроликов, хомяков, морских свинок, черепах и ящериц.

Ранее сообщалось, что для покупки жилья в ипотеку по льготной ставке в Москве нужно зарабатывать ежемесячно более 118 тысяч рублей. При такой зарплате получится взять ипотеку с государственной поддержкой на квартиру за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом в 3 миллиона. Ежемесячно нужно будет платить 90,8 тысячи рублей.

Специалисты рассказали о нестандартной аренде жилья

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