Риелтор объяснил популярность у россиян небольших загородных домов

16:31
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов заявил, что небольшое загородное жилье приобретает популярность у россиян в разных регионах, в том числе и в Подмосковье, сообщает "Радио 1".
"Дело в том, что увеличивается стоимость земли, увеличивается стоимость строительства, а доходы у покупателей не увеличиваются, а скорее наоборот. При этом желание купить загородную недвижимость у людей есть", – пояснил эксперт.
По его словам, за те средства, на которые два года назад была возможность приобрести дом площадью 150–250 "квадратов" на участке 8–12 соток, теперь доступен только участок в 5–7 соток и дом поменьше.
"Дома в 50–60 квадратных метров – это аналог двухкомнатной квартиры – весьма популярны в регионах. Хотя чаще все же выбирают дома в 80–90 квадратных метров – это аналог трехкомнатной квартиры", – уточнил риелтор.
Подобная тенденция, подчеркнул Лукинов, замечена во всех регионах, включая Подмосковье, где также начали строить поселки с домами на 90–80 "квадратов". Однако, отметил эксперт, здесь это в настоящее время исключение из правил, в основном популярными остаются дома до 200 квадратных метров.
Ранее аналитики назвали популярные районы Подмосковья для покупки и аренды дома. Так, одним из них стал Волоколамский. Однако, кроме него, в числе популярных районов для покупки жилья оказались Шатура, Павловский Посад, Ивановка и Егорьевск. Там средние цены варьировались от 15 000 до 71 000 рублей за квадратный метр.
При этом самыми дорогими стали дома в поселке дома отдыха "Озера" в Одинцовском округе (634 000 рублей за квадратный метр), Таганькове (449 000 рублей), Переделках (398 000 рублей).
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