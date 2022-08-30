В Московском регионе выросли объемы индивидуального жилищного строительства

Объемы индивидуального жилищного строительства в Московском регионе быстро начали расти. Как изменились цены на земельные участки? Насколько подешевели стройматериалы? И стоит ли самому связываться со строительством дома?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.