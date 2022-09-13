В Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на регионы Сибири

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Заместитель председателя комитета по промышленности и торговле в Госдуме Александр Дроздов рассказал о ряде предложений правительству РФ о развитии Восточной Сибири. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Мною и моими коллегами – депутатами, членами комиссии был подготовлен целый ряд первоочередных предложений в правительство по развитию Восточной Сибири. Они во многом похожи на те решения, которые были приняты по Дальнему Востоку", – заявил парламентарий.

В число предлагаемых инициатив вошли льготное субсидирование жилищной ипотеки и инвестпрограмм и денежные выплаты молодым специалистам в возрасте до 35 лет, которые готовы переехать для работы в восточных регионах.

Дроздов призвал ориентироваться на результаты программы по развитию Дальнего Востока. Депутат считает, что темпы экономического развития на данных территориях сейчас выше чем в целом по Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года. Глава государства указал на востребованность и эффективность данной инициативы.

