В Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на регионы Сибири

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Заместитель председателя комитета по промышленности и торговле в Госдуме Александр Дроздов рассказал о ряде предложений правительству РФ о развитии Восточной Сибири. Об этом сообщает "Парламентская газета".
"Мною и моими коллегами – депутатами, членами комиссии был подготовлен целый ряд первоочередных предложений в правительство по развитию Восточной Сибири. Они во многом похожи на те решения, которые были приняты по Дальнему Востоку", – заявил парламентарий.
В число предлагаемых инициатив вошли льготное субсидирование жилищной ипотеки и инвестпрограмм и денежные выплаты молодым специалистам в возрасте до 35 лет, которые готовы переехать для работы в восточных регионах.
Дроздов призвал ориентироваться на результаты программы по развитию Дальнего Востока. Депутат считает, что темпы экономического развития на данных территориях сейчас выше чем в целом по Российской Федерации.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года. Глава государства указал на востребованность и эффективность данной инициативы.
Кабмин РФ направит еще 45,5 млрд рублей на ипотечные программы
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