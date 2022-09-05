"Личная территория": "синдром Шапокляк"

Полчища тараканов в квартире. В таком кошмаре уже несколько лет живет москвичка Владислава Еремеева. Ее соседка через стенку якобы развела антисанитарию в квартире. Насекомые расползлись уже по всему подъезду.

Однако пенсионерка уверена, рассадник паразитов не у нее. Мол, соседи просто придираются к ней. Откуда же ползут тараканы? И как заставить навести порядок в квартире?

Подробнее – в программе "Личная территория".