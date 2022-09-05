Москву украсят свыше 4,3 тыс флагов и декоративных конструкций в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москву украсят свыше 4,3 тысячи флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, праздничное украшение появится на столичных мостах, ключевых магистралях, площадях около вокзалов, въездах в город и общественных пространствах.

"Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "875" – именно столько лет исполняется в этом году российской столице", – рассказал он.

Бирюков отметил, что в пешеходных зонах во всех административных округах поставят арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.

По его словам, поздравительные плакаты с изображением знаковых мест столицы украсят билборды, остановочные павильоны и афишные стенды.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные юбилею столицы", – подчеркнул Бирюков.

Заммэра пояснил, что для украшения столицы специалисты повторно используют все декоративные элементы, путем передекорирования и замены праздничных полотен.



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Ранее Сергей Собянин объявил о датах празднования Дня города Москвы. Праздничные мероприятия по случаю 875-го дня рождения города состоятся 10 и 11 сентября. Центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

Москвичей ожидают творческие и спортивные фестивали, а также ряд других развлекательных и культурных мероприятий. Мэр отметил, что праздничный салют в Москве запустят с 23 площадок в 21:00 10 сентября.