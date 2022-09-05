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Происшествия

17:40

Адвокат оценил шансы на изменение приговора Сафронову при обжаловании

судыпроисшествия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Шансы признанного виновным в госизмене и приговоренного к 22 годам заключения советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на изменение срока после апелляции сомнительны. Таким мнением поделился его бывший адвокат Иван Павлов (признан в России иноагентом).

Он считает, что вердикт судей на апелляции может зависеть от хода спецоперации на Украине к моменту заседания.

"Защита правильно говорит, что обжалует, на то она и защита, чтобы обжаловать тот приговор, который считает несправедливым. Но, будучи реалистом, я вам скажу, что в нынешних условиях получить нормальное правосудие от суда невозможно", – цитирует адвоката "Лента.ру".

5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно". Адвокат Сафронова Даниил Никифоров сообщил, что защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

В апреле 2020 года журналист и советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

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