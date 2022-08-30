Гособвинение запросило дополнительное наказание для Сафронова

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Сторона обвинения запросила дополнительное наказание для советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил ТАСС адвокат Даниил Никифоров.

"В качестве дополнительного наказания прокурор попросил для Сафронова штраф в размере 500 тысяч рублей и изъятие его имущества за деятельность, которую обвинение считает шпионской", – отметил представитель стороны защиты Сафронова.

До этого прокуратура запросила для обвиняемого 24 года колонии.

Другой адвокат подсудимого Дмитрий Катчев, в свою очередь, уточнил, что приговор будет оглашен Мосгорсудом 5 сентября.

"По делу Сафронова суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16:00 5 сентября", – сказал он.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

