Прокурор запросил 24 года колонии для Ивана Сафронова

Фото: Агентство "Москва"/Мосгорсуд

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил 24 года колонии для обвиняемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Локтионов заявил, что Сафронову необходимо назначить отбывание наказания в колонии строгого режима.

Сафронова арестовали в апреле 2020 года по обвинению в госизмене. По данным следователей, он передавал информацию, содержащую государственную тайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

