Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда

Мосгорсуд продлил на 6 месяцев срок содержания под стражей советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.

"Суд <...> продлил меру пресечения Сафронову в виде содержания под стражей сроком на 6 месяцев. Суд отклонил наше ходатайство о возврате дела в прокуратуру", – приводит его слова ТАСС.

Талантов пояснил, что решение о продлении ареста было принято в соответствии с ходатайством следствия.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.