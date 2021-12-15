Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом

14:24
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин летом был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о госизмене в отношении его советника Ивана Сафронова, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом).
По словам Павлова (признан в РФ иностранным агентом), показания гендиректора корпорации были нейтральными.
Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене в апреле прошлого года. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.
В начале октября Московский городской суд продлил ему арест до 7 января.
Следствие считает, что Сафронов передавал данные через иностранца – адвокат
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