Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин летом был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о госизмене в отношении его советника Ивана Сафронова, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Павлова (признан в РФ иностранным агентом), показания гендиректора корпорации были нейтральными.

Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене в апреле прошлого года. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В начале октября Московский городской суд продлил ему арест до 7 января.

