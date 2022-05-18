В Кремле заявили, что не следят за ходом судебного процесса по делу Сафронова

Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда

В Кремле не следят за ходом судебного процесса по делу советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Он пояснил, что руководство страны не имеет возможности отслеживать ход судебного разбирательства, поскольку оно идет в закрытом режиме.

"Здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем: виновность может признать только суд", – подчеркнул Песков.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.