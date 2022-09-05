Песков отказался комментировать предстоящий приговор Сафронову

Фото: Агентство "Москва"/Мосгорсуд

Кремль не имеет права комментировать предстоящий приговор советнику главы "Роскосмоса" и журналисту Ивану Сафронову, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не имеем права комментировать ход следствия и судебные решения. Здесь можно только дождаться судебного решения и уже исходить из этого", – приводит "Газета.ру" его слова.

Официальный представитель Кремля отметил, что закрытый режим судебного процесса связан с серьезными обвинениями в адрес журналиста. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле фиксируют все сообщения в СМИ, включая и данное дело.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.