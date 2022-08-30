Сафронов назвал абсурдом обвинение в шпионаже

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Обвиняемый в государственной измене советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов назвал абсурдным обвинение в шпионаже и связал дело с журналистской деятельностью, сообщает BBC.

"Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд. После всех разговоров по обсуждаемым темам в "Коммерсанте" и "Ведомостях" выходили мои заметки", – заявил он в последнем слове.

Журналист указал на отсутствие в деле доказательств и свидетельских показаний о его взаимодействии с секретными документами.

Он также отметил, что политолог Демури Воронин, для которого Сафронов писал статьи, дал правдивые показания в суде, а данные его принадлежности к разведке иностранного государства "основываются на одной единственной справке из СВР, которая на 99% повторяет биографию Мартина, опубликованную на его интернет-ресурсе".

По словам советника главы "Роскосмоса", эксперт сравнивал текст, написанный им в 2017 году, по открытым источникам с совершенно секретными документами от 2018 года. А в другом – признали опубликованную в журнале "Экспорт вооружений" в 2016 году секретной по состоянию на 2017 год.

Сафронов отметил, что объяснил следствию логику, сроки и обстоятельства написания своих материалов. Кроме того, журналистом были названы даты ряда публикаций, взятых за основу статей для чешского журналиста Мартина Лариша и политолога Демури Воронина. Он подчеркнул, что фигурирующая в статьях информация была опубликована до написания материалов.

"Запрошенный гособвинением срок не просто чудовищен по своей абсурдности, но и по последствиям – не только для меня, но и для имиджа страны. Весь мир увидит, что журналиста хотят посадить за то, что он писал статьи. Вынести обвинительный приговор – значит надолго, если не навсегда, закрыть тему свободы слова, потому что не будет ни слова, ни свободы", – заключил Сафронов.

Ранее прокуратура запросила для обвиняемого 24 года колонии. Адвокат подсудимого Дмитрий Катчев, в свою очередь, уточнил, что приговор будет оглашен Мосгорсудом 5 сентября.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.