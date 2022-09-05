Сафронова приговорили к 22 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда

Мосгорсуд признал виновным в госизмене советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова и приговорил его к 22 годам колонии, сообщает ТАСС.

"Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания", – огласил приговор судья.

При этом прокуратурой было запрошено 24 года колонии для обвиняемого. Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

Как сообщил РИА Новости адвокат Сафронова Даниил Никифоров, защита подаст апелляционную жалобу на приговор. По его словам, она уже на руках.

"Мы, безусловно, обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас", – отметил он.

В апреле 2020 года Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.