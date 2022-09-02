"Личная территория": "кусачая охрана"

Пенсионер Владимир Ильенко теперь отправляется на дачу, вооружившись палками и камнями. Дорогу к участку взяла под охрану злая собака. Зубастый тибетский мастиф атакует прохожих и уже покусал несколько человек в садоводстве.

Пострадал и Владимир Иосифович. После нападения собаки мужчине пришлось делать серию прививок от бешенства. Хозяин пса при этом уверяет, что животное не агрессивное и отказывается закрывать мастифа в вольере. Подробнее – в программе "Личная территория".