"Личная территория": "с кулаками за ребенка"

Андрей пытается добиться свиданий с маленьким сыном, которые после развода с женой разрешил ему суд. Бумага на руках, но сына видеть не позволяет бывшая супруга.

Каждый раз в урочный час по субботам и вторникам Андрей появляется у ворот дома в СНТ, куда Наталья перевезла сына. Но каждый раз это заканчивается скандалом. Андрею даже разбили голову и угрожали пистолетом. Бывшая жена рыдает и обвиняет мужчину в жестокости.

Подробнее – в программе "Личная территория".