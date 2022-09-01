В Росгидромете предупредили о заморозках в первые выходные осени в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о заморозках в ночь на воскресенье, 4 сентября.

С наступлением осени в столицу пришло настоящее похолодание, отметил синоптик. "У нас влияние циклона, заток холодного воздуха с севера, поэтому в четверг, 1 сентября, в пятницу, субботу и воскресенье будет переменная облачность, местами кратковременный небольшой дождик", – объяснил он.

В пятницу, субботу и воскресенье ветер будет северо-западный, до 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется лишь до 15...17 градусов, ночные температуры, по прогнозам специалиста, составят 2...6 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В ночь на 4 сентября, воскресенье, в низких местах будет до -1, то есть по низинам могут быть заморозки.

Цыганков добавил, что холодная погода, вероятно, задержится в Москве до 9 сентября.

"Дальше, может быть, будет потепление, но пока официального прогноза у нас нет. Но раньше 9-го числа потепления не ждем", – подчеркнул метеоролог.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Если вы посмотрите, что такое бабье лето, то оно, как правило, после похолодания. Вот сейчас у нас похолодание идет. Потепление на 7 градусов и больше, как правило, бывает во второй половине сентября. У нас август был аномально теплый, поэтому раньше половины сентября о бабьем лете даже говорить нечего.

Ранее жителям столицы рассказали, какой будет погода предстоящей зимой. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в этот период окажется теплее нормы на 2–3 градуса. Вместе с тем синоптик полагает, что в городе не будет недостатка осадков и снега.

