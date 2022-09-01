Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:08

Главная / Новости /

В Росгидромете предупредили о заморозках в первые выходные осени в Москве

"Потепления не ждем": москвичей предупредили о заморозках в выходные
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о заморозках в ночь на воскресенье, 4 сентября.

С наступлением осени в столицу пришло настоящее похолодание, отметил синоптик. "У нас влияние циклона, заток холодного воздуха с севера, поэтому в четверг, 1 сентября, в пятницу, субботу и воскресенье будет переменная облачность, местами кратковременный небольшой дождик", – объяснил он.

В пятницу, субботу и воскресенье ветер будет северо-западный, до 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется лишь до 15...17 градусов, ночные температуры, по прогнозам специалиста, составят 2...6 градусов.

В ночь на 4 сентября, воскресенье, в низких местах будет до -1, то есть по низинам могут быть заморозки.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Цыганков добавил, что холодная погода, вероятно, задержится в Москве до 9 сентября.

"Дальше, может быть, будет потепление, но пока официального прогноза у нас нет. Но раньше 9-го числа потепления не ждем", – подчеркнул метеоролог.

Если вы посмотрите, что такое бабье лето, то оно, как правило, после похолодания. Вот сейчас у нас похолодание идет. Потепление на 7 градусов и больше, как правило, бывает во второй половине сентября. У нас август был аномально теплый, поэтому раньше половины сентября о бабьем лете даже говорить нечего.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее жителям столицы рассказали, какой будет погода предстоящей зимой. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в этот период окажется теплее нормы на 2–3 градуса. Вместе с тем синоптик полагает, что в городе не будет недостатка осадков и снега.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать