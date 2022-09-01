В Росгидромете предупредили о заморозках в первые выходные осени в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о заморозках в ночь на воскресенье, 4 сентября.
С наступлением осени в столицу пришло настоящее похолодание, отметил синоптик. "У нас влияние циклона, заток холодного воздуха с севера, поэтому в четверг, 1 сентября, в пятницу, субботу и воскресенье будет переменная облачность, местами кратковременный небольшой дождик", – объяснил он.
В пятницу, субботу и воскресенье ветер будет северо-западный, до 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется лишь до 15...17 градусов, ночные температуры, по прогнозам специалиста, составят 2...6 градусов.
Цыганков добавил, что холодная погода, вероятно, задержится в Москве до 9 сентября.
"Дальше, может быть, будет потепление, но пока официального прогноза у нас нет. Но раньше 9-го числа потепления не ждем", – подчеркнул метеоролог.
Ранее жителям столицы рассказали, какой будет погода предстоящей зимой. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в этот период окажется теплее нормы на 2–3 градуса. Вместе с тем синоптик полагает, что в городе не будет недостатка осадков и снега.
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