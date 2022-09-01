Синоптик заявил, что грядущая зима в Москве ожидается на 2–3 градуса теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Грядущая зима в Москве прогнозируется на 2–3 градуса теплее нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
При этом он подчеркнул, что дефицита осадков и снега в столице не предвидится. В целом Тишковец охарактеризовал наступающий осенне-зимний сезон как умеренно холодный с нормальным распределением количества осадков и сугробов, высота которых достигнет нескольких десятков сантиметров.
Вместе с тем синоптик добавил, что, несмотря на "крутой холодный старт", осень в Москве будет теплее средних показателей. При этом количество осадков будет близко к норме.
"Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели", – приводит слова Тишковца РИА Новости.
По его словам, первый снежный покров появится в ноябре, но он будет неустойчивым. Нормально же снег ляжет лишь в декабре.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Период предупреждения – до 11:00 2 сентября. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области до 21:00 1 сентября.
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