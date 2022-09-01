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Москва 24

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Общество

07:57

Жителей столицы предупредили о сильном ветре

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

"Желтый – погода потенциально опасна. Ветер: местами порывы 15–20 метров в секунду. Период предупреждения – до 11:00 2 сентября", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области до 21:00 1 сентября.

Кроме того, в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров. В Москве предупреждение действует до 23:00 2 сентября, в Подмосковье – до 12:00 3 сентября.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Он добавил, что в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 сентября

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