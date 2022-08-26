Врач рассказала, для кого опасен резкий переход из лета в осень в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с ослабленным иммунитетом в период резкой смены погоды одеваться теплее, чтобы не переохладиться.

Ранее жителей Центральной России предупредили о том, что переход из лета в осень в регионе ожидается резким. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в первые дни сентября столбики термометров поднимутся не выше 13–17 градусов.

"Здоровый человек из-за смены погоды никак не пострадает, но человек с ослабленным иммунитетом, например недавно переболевший или имеющий обострения хронических заболеваний, должен избегать переохлаждения", – говорит Чернышова.

Этим людям специалист рекомендует перед выходом на улицу обязательно смотреть прогноз погоды и одеваться в соответствие с ней, чтобы не простудиться.





Надежда Чернышова врач-терапевт Как правило, мы весной по инерции ходим в более теплой одежде, чем нужно, а осенью долго пытаемся ходить по-летнему, когда уже пора переходить на осеннее. Так что сейчас нужно своевременно, учитывая прогноз погоды, достать закрытую обувь, шарфы, легкие куртки или пиджаки.

Ранее инфекционист Елена Мескина дала рекомендации, как подготовить организм к осеннему сезону простуд. Специалист подчеркнула, что лучший метод обезопасить себя от заражения гриппом – это сделать прививку.

Кроме того, если человек почувствовал недомогания, ему не следует выходить из дома, поскольку он может инфицировать других, отметила эксперт. Предотвратить заражение ОРВИ или гриппом также помогут мытье рук и использование масок. Последнее особенно актуально для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, считает инфекционист.

