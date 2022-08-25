Россиян предупредили о резком переходе из лета в осень на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жителей Центральной России ждет резкий переход из лета в осень. 1 сентября будет не больше 17 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.
"Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27–29 (градусов), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1–2 сентября днем – давно позабытые 13–17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", – отметил синоптик.
Шувалов выразил надежду, что приход осени будет без неприятных катаклизмов. Однако, по словам синоптика, точнее о погоде в начале осени можно будет говорить за несколько дней до ее слома.
Ранее сообщалось, что август в Москве догнал по температуре самое жаркое лето 2010 года. Отмечалось, что предстоящие выходные станут последними с аномально жаркой погодой. Вероятность сухих гроз сохранится в столице на 70%.
Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец до этого уточнял, что жара в столице завершится на следующей неделе. В понедельник, 29 августа, в небе над Москвой появятся облака, однако погода ожидается без осадков. После этого произойдет смена климатических сезонов.
Температура воздуха в столице достигнет 35 градусов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: