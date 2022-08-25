Россиян предупредили о резком переходе из лета в осень на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей Центральной России ждет резкий переход из лета в осень. 1 сентября будет не больше 17 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

"Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще 27–29 (градусов), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1–2 сентября днем – давно позабытые 13–17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя", – отметил синоптик.

Шувалов выразил надежду, что приход осени будет без неприятных катаклизмов. Однако, по словам синоптика, точнее о погоде в начале осени можно будет говорить за несколько дней до ее слома.

Ранее сообщалось, что август в Москве догнал по температуре самое жаркое лето 2010 года. Отмечалось, что предстоящие выходные станут последними с аномально жаркой погодой. Вероятность сухих гроз сохранится в столице на 70%.

Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец до этого уточнял, что жара в столице завершится на следующей неделе. В понедельник, 29 августа, в небе над Москвой появятся облака, однако погода ожидается без осадков. После этого произойдет смена климатических сезонов.

