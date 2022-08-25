Стилист назвала три главные вещи осеннего гардероба в 2022 году

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Основным осенью 2022 года станет стиль ретро. Вещи, которые особенно важно иметь в гардеробе к предстоящему сезону, – пальто макси, вязаная и оверсайз-одежда. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала телеведущая и лауреат премии Summer Fashion Awards в номинации "Ретейлер года" телеканала "Fashion TV Россия" Ольга Беликова.

По ее словам, объемные пальто можно сочетать с платьями или спортивными костюмами. Поскольку вещь достаточно универсальная, она также подойдет к зауженным джинсам с белыми кроссовками.

"Второй категорией осенних тенденций является одежда оверсайз. К ней можно отнести объемные свитеры, платья, спортивные костюмы, рубашки, толстовки и пиджаки", – рассказала эксперт.

Особое внимание стилист посоветовала обратить на жилеты, кардиганы, свитеры и вязаные сумки. Перечисленные предметы одежды и аксессуар могут быть в ярком или нюдовом цвете. Присмотреться можно к товарам с узорами лапши, косы, а также обзавестись вещью в рубчик.

До этого стилист бренда Emka Владимир Казарян назвал тренч самой модной вещью осеннего сезона 2022 года. Присмотреться можно к плащам в бежевом цвете, а также в хаки, кэмел. Идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами, заявил эксперт.

Что касается трендов области мужской моды, то в предстоящем сезоне ими станут нейлоновые бомберы в милитари-стиле. Об этом заявил модный эксперт Lamoda Илья Вахошкин. По его словам, мужчины также могут обратить внимание и на спортивные модели с нашивками и надписями.