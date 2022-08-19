Стилист заявил, что бомберы станут главным мужским трендом осенью

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Модный эксперт Lamoda Илья Вахошкин заявил, что этой осенью трендом в мужской верхней одежде станет бомбер. Об этом пишет "Газета.ру".

"В этом сезоне актуальна классика – нейлоновые бомберы в милитари-стиле, как, например у Alpha Industirues", – сказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что можно выбрать и спортивные модели с нашивками и надписями.

Как отметил Вахошкин, в тренде также будут модели пальто в стиле 30-х годов. Лучшего всего выбрать с широкими лацканами и поясом, сделанными из фактурных материалов. Стилист добавил, что этой осенью можно носить и косуху.

"В тренде модели, максимально приближенные к оригинальным косухам мотоциклистов, сделанные из плотной потертой кожи, с поясом и еще зачастую с заклепками и другими брутальными деталями", – уточнил он.

Ранее модный эксперт Полина Федотова назвала неоновые сумки, сумки-багеты и баулы главными трендами сезона. По ее мнению, сумку-баул можно сочетать со стилем сафари, а сумка-багет станет идеальным аксессуаром для создания образа в стиле нулевых. Федотова рекомендовала попробовать совместить сумку и туфли зеленого цвета с розовым жакетом.