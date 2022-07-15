Модный эксперт назвала главные тренды сезона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Модный эксперт Полина Федотова назвала неоновые сумки, сумки-багеты и баулы главными трендами сезона, сообщает "Газета.ру".

По ее мнению, сумку-баул можно сочетать со стилем сафари, а сумка-багет станет идеальным аксессуаром для создания образа в стиле нулевых.

"Этим летом неоновые оттенки розового и зеленого на пике популярности. Их можно сочетать как по отдельности, так и вместе", – сказала она.

Федотова рекомендовала попробовать совместить сумку и туфли зеленого цвета с розовым жакетом. Однако не нужно, чтобы ярких цветов было слишком много, добавила эксперт.

Ранее стилист Ольга Ким рассказала, как выглядеть модно даже в жару. Для такой погоды лучше всего подходит светлая свободная одежда из хлопка, льна и других натуральных материалов, отметила она.

По ее словам, в некоторых случаях в составе ткани может присутствовать полиэстер. При этом Ким рекомендует отказаться от облегающей одежды, поскольку летом в ней особенно жарко и некомфортно.

