Стилистка рассказала, какая одежда визуально полнит фигуру

Фото: depositphotos/belchonock

Трикотажная одежда светлых тонов визуально полнит фигуру, рассказала стилистка и популярная блогерша Чи Ли. Об этом сообщает издание The Sun.

Эксперт считает, что фигуру также полнят водолазки, их лучше заменить на варианты с квадратным или V-образным декольте. Помимо этого, юбки с эластичным поясом подчеркивают выпирающий живот, таким же эффектом обладают широкие кроп-топы и яркие принты.

Ли рекомендовала отказаться от массивной обуви и слишком облегающей одежды. Для узких джинс, по ее словам, лучше выбрать оверсайз-футболку или рубашку.

Ранее стало известно, что летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. Этого цвета как минимум должны быть ремни и сумки. Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.

