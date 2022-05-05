Стилист призвала женщин не одеваться по возрасту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сочетание одежды с личным стилем человека, эмоции во время носки значат для внешнего вида гораздо больше, чем оглядка на возраст. Об этом сообщает The Sun.

"Кого волнуют какие-то возрастные ограничения в отношении короткой юбки? Если вам 60, у вас потрясающие ноги, тогда дерзайте!" – сказала стилист Леони Барлоу.

Она также посоветовала избавиться от вещей, которые не транслируют внутреннее самоощущение. По ее словам, человек не может выглядеть хорошо, если ему некомфортно.

Барлоу рекомендовала найти подходящие своему типажу цвета в одежде и развивать свой стиль.

Ранее модный эксперт Клемми Филдсенд рассказала, что из моды уже вышли чрезмерно яркая одежда, вещи с логотипами, обтягивающие джинсы и велюровые костюмы. Она рекомендовала придерживаться нейтральной цветовой палитры, сочетая бежевые, темно-синие, серые и черные тона с белым.

