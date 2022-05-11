Vogue назвал популярный цвет лета 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. По мнению издания Vogue, белого цвета как минимум должны быть ремни и сумки.

Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.

Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов заявил, что летом 2022 года в моде будут мини-юбки, брюки карго в стиле нулевых и короткие топы, обнажающие пресс.

Он также отметил, что самым востребованным цветом грядущего лета станет белый, а из принтов популярной будет полоска. Кроме того, Рогов посоветовал женщинам носить в повседневной одежде больше блестящих платьев, рубашек, топов, брюк и шорт.

