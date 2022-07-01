Стилист рассказала, как выглядеть модно даже в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для жаркой погоды лучше всего подходит светлая свободная одежда из хлопка, льна и других натуральных материалов, заявила стилист Ольга Ким. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, в некоторых случаях в составе ткани может присутствовать полиэстер. При этом Ким рекомендует отказаться от облегающей одежды, поскольку летом в ней особенно жарко и некомфортно.

"Например, отличный вариант – свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант – костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка", – сказала она.

Также стилист посоветовала составить образ из шорт с рубашкой с коротким рукавом.

"Это тоже очень актуально сейчас", – заявила Ким.

Говоря о цветах одежды, она отметила, что для жаркой погоды наиболее актуальными являются ванильный, цвет слоновой кости или цвета светлых пастельных оттенков: нежно-голубой, светло-зеленый, светло-желтый, розовый.

Ранее стало известно, что летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. Этого цвета как минимум должны быть ремни и сумки. Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.