Блогер назвала способы выглядеть элегантно без лишних затрат

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Девушке следует придерживаться классического стиля или минималистичных тенденций в образе, заявила блогер level_blue из Германии в своем TikTok-аккаунте.

Она рекомендовала отдавать предпочтение натуральным тканям и улучшать образ с помощью шляпы, шелкового шарфа или ремня.

Помимо этого, девушке необходимо придавать волосам прикорневой объем, корректировать форму бровей, следить за количеством косметики на лице и сохранять правильную осанку.

Ранее стилист Юлия Литвиненко рассказала, что популярные узкие джинсы можно заменить молочными легинсами фактуры "лапша" в сочетании с объемной рубашкой или футболкой ниже бедер. Она подчеркнула, что ходить в легинсах и коротком топе по городу недопустимо, такой образ больше подходит для спортивного зала.

