Стилист рассказала, чем можно заменить популярные вещи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стилист Юлия Литвиненко рассказала, чем можно заменить популярные узкие джинсы, белые футболки, платья на тонких бретелях, шорты и худи, а также объемные джинсовые куртки.
По словам эксперта, узкие джинсы можно заменить молочными легинсами фактуры "лапша" в сочетании с объемной рубашкой или футболкой ниже бедер. Она подчеркнула, что ходить в легинсах и коротком топе по городу недопустимо, такой образ больше подходит для спортивного зала.
Вместо базовой белой футболки можно носить тельняшку, считает стилист. По ее словам, нужно выбирать вещь с неширокими горизонтальными линиями и сочетать с льняными брюками.
В качестве альтернативы платьям с тонкими бретелями Литвиненко посоветовала приобрести сарафан с широкими лямками или платья на запах в принте мильфлер. Также можно носить хлопковые платья с объемными рукавами или с открытой зоной декольте.
Набор из шорт и худи стилист предложила разделить, нося худи с велосипедками, а шорты – с тельняшкой. Джинсы с завешенной талией, по словам специалиста, лучше заменить на широкие модели брюк из шелка или льна, а белую рубашку – на розовую, голубую или желтую.
Объемные джинсовые куртки рекомендуется заменить на жакеты, а туфли с необычным каблуком, которые утяжеляют образ, – на обувь с небольшим каблуком, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Ранее стало известно, что летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. Этого цвета как минимум должны быть ремни и сумки. Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.
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