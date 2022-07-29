Стилист назвала частую ошибку россиян при покупках на распродаже

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Самой частой ошибкой на распродаже является покупка вещей по привлекательным ценам, когда человек не задумывается, с чем будет сочетать этот элемент. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стилиста Катю Панч.

Эксперт рекомендовала перед походом по магазинам провести ревизию в гардеробе, чтобы освежить в памяти наличие тех или иных вещей.

"Это поможет не наделать ошибок, особенно если вы решились купить что-то особенное. С базовыми вещами сложнее промахнуться, а с акцентными просто", – отметила Панч.

По ее словам, также можно сделать фотографии вещей, чтобы быстрее вспомнить принт, оттенок, длину или форму. Кроме того, фото позволит сохранить концентрацию, когда глаза разбегаются от количества вещей. Снимки также помогут приобрести действительно стоящие вещи.

Ранее модный эксперт Полина Федотова назвала неоновые сумки, сумки-багеты и баулы главными трендами сезона. По ее мнению, сумку-баул можно сочетать со стилем сафари, а сумка-багет станет идеальным аксессуаром для создания образа в стиле нулевых. Федотова рекомендовала попробовать совместить сумку и туфли зеленого цвета с розовым жакетом.

