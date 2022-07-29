Стилист заявил о подорожании краски для волос из экономсегмента

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Стилист Сергей Зверев заявил, что краска для волос из экономсегмента в России с марта подорожала на 50%. Об этом пишет "Газета.ру".

"Экономсегмент подорожал на 50% и выше. Премиальные краски – Loreal, Kydra, Moroccanoil – подорожали в среднем на 30%. Был скачок цен на 50%, потом был откат. Краски категории "бизнес" – Schwartzkopf, Londa, Wella – поднялись в цене на 20%", – рассказал он.

Зверев отметил, что такие изменения отразились и на стоимости услуг по окрашиванию волос в салонах красоты. По его словам, дальнейшее развитие ситуации и цены на иностранные бренды будут зависеть от развития параллельного импорта.

Ранее ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Уточнялось, что речь идет о конкретных брендах, которые продолжают производство этих товаров в России или ввозят их по прямому импорту.

В частности, в перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие. Среди моющих средств и мыла параллельный импорт стоит ограничить для Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia.

В Минпромторге, в свою очередь, отметили, что рассмотрят данную инициативу.