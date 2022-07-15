Популярность Duty Free у россиян резко выросла. Стали покупать все – от косметики и конфет до ноутбуков. Средний чек россиян в Duty Free вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Многих из представленных товаров теперь не найти в торговых центрах РФ.

Как обстоят дела с ценами и освоили ли уже эту нишу перекупщики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.