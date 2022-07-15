Стало известно, кому перейдет российский бизнес сети кофеен Starbucks – СМИ

Стало известно, кому перейдет российский бизнес сети кофеен Starbucks. Новыми владельцами станут ресторатор Антон Пинский, компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова и рэпер Тимати. Об этом написали СМИ, ссылаясь на Пинского.

Условий сделки ресторатор не раскрыл, но отметил, что переговоры с прежними владельцами велись еще в марте. Также сообщили, что кофейни Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee.

По предварительным данным, около 2 тысяч сотрудников американской сети в России сохранят свои рабочие места. На момент прекращения работы компании в России насчитывалось более 100 заведений сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.