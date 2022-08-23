Стилист назвал самую трендовую верхнюю одежду осени 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Самыми трендовыми предметами верхней одежды предстоящей осенью станут двубортные тренчи с погонами и классические пальто теплых тонов, заявил стилист бренда Emka Владимир Казарян. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Осенью 2022 года классические тренчи будут актуальны, как и в прошлом году. Хаки, кэмел, бежевый – выбирайте любой из этих оттенков. И обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами", – сказал он.

Также Казарян порекомендовал обратить внимание на минималистичные пальто оттенков крем-брюле, кэмел и карамель. При этом он отметил, что предпочтение лучше отдавать не объемным, а сидящим по фигуре моделям.

"Хотя пресловутые пальто-коконы все еще с нами, их начнут вытеснять приталенные модели. Нам всем уже несколько наскучил oversize. Отличной альтернативой привычным свободным фасонам станут модели с втачным рукавом", – добавил Казарян.

Ранее модный эксперт Полина Федотова назвала неоновые сумки, сумки-багеты и баулы главными трендами сезона. По ее мнению, сумку-баул можно сочетать со стилем сафари, а сумка-багет станет идеальным аксессуаром для создания образа в стиле нулевых. Федотова рекомендовала попробовать совместить сумку и туфли зеленого цвета с розовым жакетом.

