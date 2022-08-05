Исследователи узнали о готовности россиян к обновлению осеннего гардероба

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Среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет провели тематический опрос. У респондентов узнали, готовы ли они к осеннему обновлению гардероба. О результатах исследования сообщает Life.ru со ссылкой на его организаторов – "Юла", объявления "ВКонтакте" и аналитическое агентство ResearchMe.

Опрос показал, что 30% респондентов назвали весну и осень наиболее подходящими сезонами для обновления образа. Большая часть опрошенных – 82% – готовы к обновлению гардероба ближайшей осенью. Серьезно настроены распрощаться со старыми вещами 79% человек, 89% из которых – женщины.

Четверть участников хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый – от ненужной техники и бесполезных подарков. И такие ответы уже чаще дают мужчины – 71 против 60% у женщин.

Кроме того, исследователи сообщили о намерении респондентов отдать старые вещи на благотворительность или знакомым. За этот вариант ответа проголосовали 92% участников. Женщин, которые хотели бы подарить вещам вторую жизнь, оказалось на 8% больше.

Около 72% планируют продать вещи с помощью сервисов бесплатных объявлений. Меньше четверти человек хотели бы разместить объявления в соцсетях, еще 17% – сдать вещи в секонд-хенды.

По данным исследователей, быстрее всего людям надоедает повседневная одежда. С ней хотел бы расстаться 61% опрошенных россиян. 47% респондентов включили в список ненужных вещей домашнюю одежду, 39% – обувь. Реже всего продают украшения, аксессуары, спортивную и деловую одежду.

Опрос показал, что некоторых категорий вещей россиянам не хватает. К ним отнесли сезонную и спортивную одежду. Пятая часть опрошенных заявила, что нуждается в дополнительном базовом гардеробе. Около 19% людей хотели бы приобрести дорогие брендовые вещи. Каждый десятый разнообразил бы шкаф офисной одеждой, аксессуарами и украшениями.

Ранее стилист Катя Панч назвала частую ошибку россиян при покупках на распродаже. Эксперт рекомендовала перед походом по магазинам провести ревизию в гардеробе, чтобы освежить в памяти наличие тех или иных вещей.

По ее словам, также можно сделать фотографии вещей, чтобы быстрее вспомнить принт, оттенок, длину или форму. Кроме того, фото позволит сохранить концентрацию, когда глаза разбегаются от количества вещей. Снимки также помогут приобрести действительно стоящие вещи.