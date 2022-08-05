Исследователи узнали о готовности россиян к обновлению осеннего гардероба

Фото: depositphotos/studiograndouest
Среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет провели тематический опрос. У респондентов узнали, готовы ли они к осеннему обновлению гардероба. О результатах исследования сообщает Life.ru со ссылкой на его организаторов – "Юла", объявления "ВКонтакте" и аналитическое агентство ResearchMe.
Опрос показал, что 30% респондентов назвали весну и осень наиболее подходящими сезонами для обновления образа. Большая часть опрошенных – 82% – готовы к обновлению гардероба ближайшей осенью. Серьезно настроены распрощаться со старыми вещами 79% человек, 89% из которых – женщины.
Четверть участников хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый – от ненужной техники и бесполезных подарков. И такие ответы уже чаще дают мужчины – 71 против 60% у женщин.
Кроме того, исследователи сообщили о намерении респондентов отдать старые вещи на благотворительность или знакомым. За этот вариант ответа проголосовали 92% участников. Женщин, которые хотели бы подарить вещам вторую жизнь, оказалось на 8% больше.
Около 72% планируют продать вещи с помощью сервисов бесплатных объявлений. Меньше четверти человек хотели бы разместить объявления в соцсетях, еще 17% – сдать вещи в секонд-хенды.
По данным исследователей, быстрее всего людям надоедает повседневная одежда. С ней хотел бы расстаться 61% опрошенных россиян. 47% респондентов включили в список ненужных вещей домашнюю одежду, 39% – обувь. Реже всего продают украшения, аксессуары, спортивную и деловую одежду.
Опрос показал, что некоторых категорий вещей россиянам не хватает. К ним отнесли сезонную и спортивную одежду. Пятая часть опрошенных заявила, что нуждается в дополнительном базовом гардеробе. Около 19% людей хотели бы приобрести дорогие брендовые вещи. Каждый десятый разнообразил бы шкаф офисной одеждой, аксессуарами и украшениями.
Ранее стилист Катя Панч назвала частую ошибку россиян при покупках на распродаже. Эксперт рекомендовала перед походом по магазинам провести ревизию в гардеробе, чтобы освежить в памяти наличие тех или иных вещей.
По ее словам, также можно сделать фотографии вещей, чтобы быстрее вспомнить принт, оттенок, длину или форму. Кроме того, фото позволит сохранить концентрацию, когда глаза разбегаются от количества вещей. Снимки также помогут приобрести действительно стоящие вещи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: