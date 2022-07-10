Специалист по подбору белья раскрыл главную проблему женщин с большой грудью

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Главной проблемой женщин с большими формами является покупка классической белой рубашки для офиса. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на специалиста по подбору нижнего белья Андрея Коцюкевича.

По его словам, со сложностью сталкиваются женщины с большой грудью и узкой спиной.

В этом случае, отметил Коцюкевич, нужно обходить стороной одежду из масс-маркета. Специалист рекомендовал отдать предпочтение индивидуальному пошиву.

Ранее стилист и блогер Чи Ли рассказала, что трикотажная одежда светлых тонов визуально полнит фигуру. Эксперт считает, что фигуру также полнят водолазки, их лучше заменить на варианты с квадратным или V-образным декольте. Помимо этого, юбки с эластичным поясом подчеркивают выпирающий живот, таким же эффектом обладают широкие кроп-топы и яркие принты.

