"Личная территория": "поделить по-братски"

Борьба за раздел имущества рассорила братьев Воробьевых. Им отец оставил в наследство пятикомнатную квартиру, дачу в Загорянке и деньги за проданный в США дом. Наследников двое, и все должно было поделиться пополам.

Чего же проще? Но старший брат решил, что по старшинству должен получить больше младшего. Дружная семья в результате развалилась. Подробнее – в программе "Личная территория".