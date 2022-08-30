Превышения содержания вредных веществ на станции метро "Владыкино" не выявлено

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Анализы воздуха, проведенные на станции московского метро "Владыкино", не выявили превышения концентрации вредных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено", – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что взятые на станции пробы воздуха будут направлены на дополнительные лабораторные исследования. Также в департаменте отметили, что на станции были проведены экспресс-тесты воздуха по 12 различным показателям.

Днем 30 августа станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро была временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки.

Позже стало известно, что "Владыкино", по предварительным данным, закрыли из-за едкого запаха брома из случайно разбитой емкости.

