Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии работает в штатном режиме, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Ранее на станции ослабло крепление одного из навигационных указателей на платформе. Сотрудники метро оперативно оградили место и демонтировали указатель", – говорится в публикации.

Ведомство сделало акцент на том, что на работе станции это никак не отразилось. Все навигационные элементы в метро имеют дополнительные страховочные тросы, пояснили в департаменте.

Ранее москвичам напомнили, что в субботу, 23 июля, поезда перестанут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ. Ограничения будут действовать до 22 августа.

В Дептрансе сообщали, что временное закрытие участка связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской" к существующей линии.

На время ограничений горожане смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.