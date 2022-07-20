Поезда перестанут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам напомнили, что в субботу, 23 июля, поезда перестанут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ. Ограничения будут действовать до 22 августа.

В Дептрансе сообщали, что временное закрытие участка связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской" к существующей линии.

На время ограничений горожане смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.

Ранее сообщалось, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро. В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.

