Собянин поручил установить 115 новых зарядных станций для электробусов

19 июля, 20:49
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Сергей Собянин поручил установить дополнительно 115 зарядных станций для электробусов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках установлено 202 станции, которые могут зарядить электробус за 6–10 минут. При этом устройства могут работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.
Дополнительные же зарядные станции позволят увеличить количество маршрутов общественного транспорта, которые обслуживаются электробусами.
В настоящее время парк ГУП "Мосгортранс" насчитывает более 1 000 электробусов российского производства. Они обслуживают 77 маршрутов.
Отмечается, что замена одного дизельного автобуса снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.
Ранее Собянин рассказал, что производство и поставки продукции для машиностроения будут полностью восстановлены до конца 2022 года. При этом будут и нарастающие проблемы, связанные с введенными против РФ санкциями. По словам мэра, они могут затронуть строительство, особенно коммерческое, автомобилестроение, металлургию и другие сферы.
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