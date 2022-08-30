Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода

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По требованию полиции станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что поезда проезжают станцию без остановки.

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов.

Уточнялось, что это было сделано для проверки подвижного состава.