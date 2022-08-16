Интервалы движения поездов были увеличены на участке Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин



На юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это было сделано для проверки подвижного состава.

Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро Москвы, чтобы сократить путь.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Суд признал его виновным. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

До этого суд взыскал около 4 млн руб с пассажира, спустившегося на рельсы на станции метро в Москве. Пассажир спустился на рельсы в вечерний час пик и направился в сторону тоннеля. В результате машинист был вынужден использовать экстренное торможение.

Когда поезд остановился, мужчина залез на крышу вагона. Чтобы избежать ЧП, сотрудники подземки сняли напряжение, однако из-за этого выключился свет в поезде с людьми.