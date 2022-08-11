Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро Москвы, чтобы сократить путь

11:40
Фото: 77.мвд.рф
Сотрудники полиции задержали пассажира, спрыгнувшего на рельсы на станции "Кунцевская" синей ветки метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
Пассажиром оказался житель Подмосковья. По его словам, таким образом он хотел сократить путь.
"В Москве ночью на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии мужчина в отсутствие электропоезда спрыгнул с платформы на рельсы. После этого он подошел к электропоезду, находившемуся на смежном пути, с помощью машиниста смог подняться в кабину и выйти на противоположную платформу станции. Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции", – сообщили в пресс-службе.
В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Суд признал его виновным. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на южном участке Замоскворецкой линии не было движения поездов из-за человека на путях. Позже спрыгнувшего на пути на станции метро "Автозаводская" и убежавшего в тоннель в сторону центра мужчину обнаружили мертвым.
До этого Черемушкинский районный суд взыскал около 4 миллионов рублей с пассажира, намеренно сошедшего на рельсы на станции столичного метро "Профсоюзная". Пассажир спустился на рельсы в вечерний час пик и направился в сторону тоннеля. В результате машинист был вынужден использовать экстренное торможение.
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