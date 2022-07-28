На южном участке Замоскворецкой линии не было движения поездов из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Замоскворецкой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что движения поездов нет от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По данным "Интерфакса", в тоннель, прилегающий к станции "Технопарк", проник неизвестный. Для его задержания отключили напряжение контактного рельса.

Ранее в Сети появилась информация о задымлении на станции ВДНХ. Сообщалось, что поезда не следовали в центр. Позднее в пресс-службе метрополитена уточнили, что на станции высаживали пассажиров из одного поезда. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. После этого поезда продолжили курсировать в прежнем режиме.

